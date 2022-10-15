توقعات مزلزلة للفلكي ميشال حايك يفزع اللاعب المصري محمد صلاح بتوقعات مرعبة هي الأولى من نوعها.. هذا ما سيحدث للفرعون المصري.!

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول توقعات صادمة للفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك، عن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال حايك إن محمد صلاح، سيواجه مخططات لكسره لكنها تفشل ويبقى هو البطل في الوقت الذي يرفرف فوقه أفق مشحون، كما ستشهد الكرة المصرية صدمة موجعة.

وتثير توقعات ميشال حايك الكثير من الجدل حول مصداقيتها، وسبق أن توقع مستقبل محمد صلاح في العام الماضي.

وميشال حايك متنبئ لبناني أثار الكثير من اللغط حول تنبؤاته السنوية ويرى العديد من الناس أنه تخطى مرحلة الصدفة في تنبؤاته التي تصيب في العديد من المرات، بينما يرى البعض أنها مجرد صدف.

وبدأ الفلكي اللبناني ميشال حايك في حقل التنبؤات منذ عام 1985 وأطلق عليه البعض لقب نوستراداموس العرب.