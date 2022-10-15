هذه السيدة العجوزة كانت ملكة جمال السينما المصرية.. لم يتحمل هذا الفنان رقتها ودلعها وتزوجها أثناء تصوير هذا الفيلم !! صورة

ولدت في 10 يونيو 1934، وميزها طابعها الخاص، إذ حفرت اسمها في ذاكرة السينما المصرية، حيث وصل عدد أفلامها إلى 120 فيلما بالإضافة إلى 50 مسلسلًا تلفزيونيًا، وكان وجهها الملائكي البريء دائمًا ما يجعلها في صدارة المرشحات للأدوار الرومانسية.

انها الفنانة زهرة العلا، التي تميزت بجمالها اللافت ورقتها في شبابها وتميزت بأدوار الفتاة الطيبة والرقيقة، تزوجت زهرة أربعة مرات، مرتين من أقاربها بالعائلة وانتهت كلاهما بالطلاق سريعا.

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والثالثة في بداية حياتها الفنية حينما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار، ولكن انتهى زواجهما أيضا، أما المرة الرابعة فتزوجت من المخرج حسن الصيفي.

وقد نشأت قصة حب قوية بين زهرة العلا وصلاح ذو الفقار، أثناء تصويرهما فيلم "رد قلبي"، وبمجرد إعلان زواجهما بالفيلم اقترح ذوالفقار على زهرة أن يتمما زيجتهما في نفس اليوم قائلا لها:"ما تيجي نخليها جد" بعد أن تبادلا مشاعر الحب خلال تصوير العمل والتي توجت في نهاية الفيلم بالزواج، وهكذا تحول التمثيل إلى حقيقة، فبعد انتهاء التصوير حضر فريق العمل حفل الزفاف زهرة وصلاح ذو الفقار عام 1957.

وعلى الرغم من قصة الحب الكبيرة التي جمعت بينهما إلا أن زواجهما لم يستمر سوى عام واحد فقط، ثم انفصلا بعدها وظلا أصدقاء، وبعد انفصالهما تشاركا في عدة أعمال فنية منها "جميلة" مع الفنانة ماجدة الصباحى، و"الرباط المقدس" عام 1960 مع عماد حمدى، و"أنا وبناتي" عام 1961.