إلهام شاهين تصدم الجميع وتكشف أسباب طلاقها من رجلين بكلِّ جرأة وبدون خجل!! معلومات صادمة !!

خلال الأيام الماضية كانت قد تصدرت الفنانة إلهام شاهين محركات البحث على جوجل بسبب التصريحات المثيرة للجدل التى أدلت بها حول فشلها فى الزواج، وإصرارها على التبرع بأعضائها بعد وفاتها.

وقالت إلهام شاهين بندوة أقيمت بالصالون الثقافي الذي أقامه المهندس عوف همام رئيس مهرجان الإسكندرية: "تزوجت مرتين وفشلت، ولقيت الزواج هيعطلني زوج يقولي ماتشتغليش مسرح بترجعي الفجر، وزوج يقولي ما تسافريش مهرجان ده أهميته إيه، فحسيت إني هعطل نفسي وأعطل مشواري الفني".

وأضافت إلهام شاهين: "راضية عن مشواري الفني قدمت 101 فيلم ولم أحصر نفسى فى أدوار معينة ورفضت ده وتفاجأت أنى قدمت الشر والطيبة، الشخصية المثقفة والجاهلة، العالمة والمجنونة والمعاقة ذهنيًا وعضوة مجلس الشعب وخريجة سجون وكل مرة كنت أفاجأ نفسي قبل الجمهور".

وأكملت حديثها: "قدمت 26 مسرحية وحوالي 50 مسلسلاً آخرها مسلسل بطلوع الروح وطلع روحي فعلاً لأنه متعب جسديًا ونفسيًا، قدمت فيه شخصية زعيمة لداعش مع المخرجة الرائعة كاملة أبو ذكرى، وفرحانة إنها هاتتكرم في مهرجان القاهرة".

وتابعت: "أسرتي رفضت تبرعي بأعضائي السليمة بعد وفاتي وقالوا لي لحظة موتك هاتكون صعبة جدًا هنستني يفصصوكي والبواقي ناخدها ندفنها".

وأكملت حديثها: "علشان كدة جمعت أخواتي وبلغتهم بوصيتي واجبة التنفيذ أنا عملت كدة لأن بابا كان محتاج تغيير كبد ومات قبل ما يلحق، وماما خافت إنى أتبرع له بجزء مني وتوفي وعمره 64 سنة".

وأضافت إلهام شاهين: "سألت الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ خالد الجندي وقالوا لي ده صدقة جارية على روحك، وعلشان كدة وثقت تبرعي صوت وصورة وفى الشهر العقاري".