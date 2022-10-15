أسترها يارب.. ياسمين عز تردّ على رضوى الشربيني وتشعل الوسط. !!

في رسالة ردٍّ موجّة لرضوى الشربيني ، تحدثت الإعلامية ياسمين عز عن تقبلها للانتقادات المستمرة لتصريحاتها حول العلاقة بين الرجل والمرأة.

وأوضحت ياسمين عز أثناء استضافتها للإعلامية أميرة عبد العظيم في برنامج "كلام الناس" أنها لا تنزعج من التعليقات السلبية.

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وقالت: "خليهم ينبسطوا، دايما بقول طالما مبسوطين فداهم أي حاجة، اللي بيكتب ده طالما بيكتب نقد يريحه، أنا مبسوطة لك أنك مرتاحة".

وأضافت ياسمين عز: "أنا بقدم مادة مفيدة وممتعة، لكن مزعلش من الانتقاد، بالعكس أنا بحب الستات اللذيذة اللي ممكن تناقرني، لكن الهادية اللي تقولي إنتي صح مش هتلاقيني صاحبتها، بحب المناقرة جدا".

وتابعت ياسمين عز حديثها عن الانتقادات وقالت: "أنا فاهمة السوشيال ميديا خلاص، في ناس ربنا حباهم بالبرود الشديد زيي وفي ناس أكثر حساسية، الأكثر حساسية لا يمتهنوا مهنة الإعلام.

وأيدتها أميرة عبد العظيم قائلة: "كده هتنتقدي وكده هتنتقدي، استحالة ترضي كل الأذواق، ممكن ترضي الرجالة والستات يغضبوا، وممكن ترضي الستات والرجالة يغضبوا، لكن الحقيقة أنتي مش عارفة هترضي مين".

لترد ياسمين عز ضاحكة: "أنا بقول الحاجة وبتوكل على الله، أسترها يا رب".

وتعرضت ياسمين عز مؤخرا لانتقادات بسبب تصريحاتها الداعمة للرجال في علاقتهم مع النساء، وتوجيهها النصائح دائما للمشاهدات حول طريقة التعامل الصحيحة من وجهة نظرها مع أزواجهن