بعد وفاة جدته الملكة اليزابيث.. إفلاس الأمير هاري يشعل السوشيال ميديا ويصدم الشعب البريطاني.. لن تصدق ما حدث

روجت مواقع اعلامية بأخبار تفيد بإفلاس الأمير البريطاني هاري حفيد الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، وهو ماصدم الشعب البريطاني وأشعل السوشيال ميديا.

جاءت هذه التكهنات بعد أن قرر التخلي عن الوظائف الملكية، والاستقرار في الولايات المتحدة وإنهاء التزاماتهم تجاه العائلة المالكة لعيش حياة مستقلة مالياً.

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وبعد البحث والتحري وجد أن ماتم تداوله ليس صحيحاً، وأكدت الصحافية تينا براون أن الثنائي يملك ثروة تعادل 22 مليون دولار اميركي ويبقيان مع ذلك في نطاق الثروات المنخفضة مقارنة مع نجوم وسكان هوليوود، علماً ان قيمة منزلهم في مونتيسيتو تبلغ 14 مليون دولار.

مصادر دخل الأمير هاري وميغان ماركل

بعد أن قرر الأمير هاري التخلي عن جميع الوظائف تمثيلاً للعائلة المالكة وجميع الاموال العامة المتأتية منها، كان عليهما إيجاد حلول لمحاولة جمع الأموال بوسائل أخرى.

وتمكنا من امضاء عقوداً مع بعض المنصات، مثل نتفلكس وغيرها وهذا مكنهما من الحصول على بعض الملايين من الدولارات، ومن المتوقع ان يكشف الأمير هاري النقاب عن مذكراته قريباً.

كشفت صحيفة ذا ميرور البريطانية ان الثنائي تمكن من تحقيق هدفه بالوصول الى الاستقلالية المادية عبر جمع بعض الملايين من القطاع الخاص لكن ثروتهما تبقى متواضعة اذا ما قورنت بثروات نجوم هوليوود التي تقدر بالمليارات، امثال مقدمة البرامج أوبرا وينفري التي تبلغ ثروتها 2.5 مليار دولار.