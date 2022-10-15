هذه الطفلة ( الكيوتة) ذات العيون الملونة أصبحت واحدة من نجمات الصف الأول.. قوي الملاحظة سيعرفها بالتأكيد

إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لهذه الفتاة الجميلة التي لفتت الأنظار بلون عيونها المميز للغاية.

وتبين أن هوية هذه الفتاة هي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي أصبحت واحدة من نجمات الصف الأول.

ولدت نانسي عجرم يوم 16 أيار/مايو عام 1983 في منطقة سهيلة، ووالدها إسمه ​نبيل عجرم​، وأمها تدعى ريموندا، وهي الأكبر بين شقيقيها نادين ونبيل، الذي يلحّن ويغني أيضاً.

لم تعش طفولتها كباقي الإطفال، إذ عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها شاركت في برنامج "نجوم المستقبل"، وحصلت على الميدالية الذهبية في فئة الطرب.

بعد نجاحها وحب الجمهور لها في أول ظهور لها، بدأت في دراسة فن الصوت والموسيقى، وعلى الرغم من أنها لم تكن قد بلغت الـ18 عاماً بعد، إلا أن نقابة الفنانين اللبنانيين المحترفين قبلتها عضواً "إستثنائياً" وقتها.

أطلقت ألبوم "محتجالك" ثم أغنية "شيل عيونك عني"، قبل أن تتعرف على مدير أعمالها جيجي لامارا، الذي رسم لها خطوات النجاح بثبات، وأطلق معها أول ألبوم "يا سلام"، الذي غيّر مسار عملها وشهرتها.