صدمة فنية صدمت الاردنيين... انكشاف الديانة الحقيقية لـ خالد مقداد؟... مؤسس قناة طيور الجنة والذي أخفاها عن زوجته وجميع أبناءه.! !

كشفت مصادر، عن هل خالد مقداد شيعي أم سني، و كم عمره و عدد أبنائه وغيرها من المعلومات التي نوفرها لحضراتكم من خلال التقرير التالي.



والجدير بالذكر أن الفنان خالد مقداد يحمل الجنسية الأردنية، ولكنه قضي طفولته في فلسطين، وولد في دولة الكويت يوم 1 يناير 1972 ويبلغ من العمر 49 سنة.

خالد مقداد اشتهر من خلال تقديمه لأغاني الأطفال برفقة أبنائه، وبعد نجاحه، قرر أن يدشن قناة طيور الجنة،

وسرعان ما أصبحت من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في عالم الأطفال ويتابعها ما يزيد عن 22 مليون يوميًا.

هل خالد مقداد شيعي أم سني

تساءل العديد من المواطنون في السعودية و شتى دول الوطن العربي، من متابعي قناة طيور الجنة

عن ما هي ديانة خالد مقداد أي طائفته سنية أم شيعية، وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، فهو مسلم سني.

يُعتبر الفنان خالد مقداد، من الأشخاص الذين يجتذب لهم شعبية كبيرة في الوطن العربي، وخصوصاً عند الأطفال،

وذلك كونه استطاع أن يدشن هذا الصرح العملاق الذي يحمل عنوان “طيور الجنة”، ونجح في البداية برفقة أبنائها في جعل القناة من ضمن القنوات الفضائية التي تبث علي النايل سات في قائمة الأكثر مشاهدة.



تزوج الفنان خالد مقداد ، من قبل السيدة “مروة حماد”، واندب منها ست أولاد وهم ( وليد و المعتصم بالله و جني و اياد و جاد و سند، بدأ مقداد نشاطه الغنائي في سنة 2008، وهو عام تدشينه لقناته الرسمية “طيور الجنة”.