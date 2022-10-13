لم تشفع له شهرته ولا وسامته!! مأساة فنان أهملته زوجته وحبسه أبنائه في البدروم ومنعوا عنه الأكل ولقاء أصدقائه..لن تصدق من يكون؟؟

عرف بأناقته المعهودة ورزانته وجاذبيته التى أسرت الفتيات سواء فى عهده أو فتيات العصر الحديث، فمازال فتى أحلام كثير من الفتيات، فيرون فيه مثال للرجل الأنيق ذو الذوق الرفيع وعينيه ذات النظرات الثاقبة.

وبالرغم من الشوار الطويل للفنان الراحل أحمد مظهر في السينما والتليفزيون وقبلها في الجيش، وشعبيته الكبيرة جداً والممتدة من مصر لجميع الدول العربية إلا أنه عاش آخر أيام حياته في حــ زن وكرب شديد بسبب أبنائه، الذين فرضوا عليه إقامة جبرية في فيلته بالمهندسين

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تزوّج أحمد مظهر من حب عمره السيدة هدايت، وهي أم بناته الثلاث وابنه شهاب، لكن بعد سنوات طويلة من الحب انفــ صل عنها، بعدما قــ تل ابنه صديق والده عن طريق الخــ طأ، بعدما نسي مظهر مسدسه في المنزل، فعبث به الطفل لتخرج رصاصة بالخــ طأ في جــ سد صديق مظهر، وهو ما أثّر على علاقته بزوجته وقتها

اتـهم مظهر زوجته وأم أبنائه الأربعة بالإهمال، ودبت الخـلافات بينهما، وعلى إثر ذلك حدث الانفـصال، وتــألم كثيرا بعد هذا القرار لأنه كان يحبها بشدة.

عاش مظهر في أواخر حياته وحيداً في فيلته بالهرم بعد أن تزوج ابنائه شهاب ونيفين وإيمان وريهام، وكان يعــ اني الوحدة والمـرض ويتغلب على الأمر بالقراءة أو الفروسية، لكنه تأثّر بعد رحيل حصانه سيف الله.

عاش مظهر حـزيناً وفي عزلة تامة، حتى قام أولاده بفرض الإقامة الجبرية عليه في فيلته بالمهندسين، ولم يكتفوا بهذا فقط بل منعوا عنه لقاء زملائه وأصدقائه وفي بعض الأوقات منعوا عنه الطعام في واقعة مؤسفة.

تدل على جحود كبير منهم وهو الأمر الذي أصـاب الفنان بالإكتـئاب والأمـراض النفسية والجـسدية التي كادت أن تدفع الفنان الراحل إلى الانتــحار.

تـألم وبــكى الفنان الراحل أحمد مظهر عندما قامت الحكومة بعمل طريق دائري لتسهيل الحركة المروية، ومر الطريق من داخل حديقة الفيلا الخاصة به، كانت تضم أشجارا نادرة.

وبــ كى على شاشة التلفزيون في برنامج الإعلامي الكبير مفيد فوزي، وطلب من المسؤولين إنقاذ حديقة الفيلا الخاصة به، وباءت محاولاته بالفــشل.

شرع مظهر في كتابة مذكراته الشخصية وانتهى بالفعل من كتابة جزء كبير منها، إلا أنه رحل قبل أن يكملها، وذلك بعد صراع مع المرض والآلام، إذ ظل 3 اسابيع في المستشفى على جهاز تنفس صناعي.

وعــ انى من جلــ طة في الدماغ والتــ هاب رئوي وحالة ضــ عف عام، ورحل يوم 8 مايو عام 2002، وأقيمت له جنازة شعبية حضرها نائب عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك.

وكشفت الفنانة مريم فخر الدين جحود أبناء الفنان الراحل أحمد مظهر عندما استضافتها الفنانة صفاء أبو السعود وقالت لها إنهم قرروا فرض الإقامة الجبرية عليه بالاتفاق مع والدتهم وهي طـليقة الفنان وهذا لأنه يمتلك وقتها 30 فدان وسعر الفدان الواحد يساوي مليون جنيه.

واضافت مريم فخر الدين خلال حديثها السابق مع الفنانة صفاء أبو السعود أنها لم تستطيع مقابلة الفنان أحمد مظهر في آخر ايامه.

بسبب منع أولاده الزيارات عنه مؤكدة أن الفنان الراحل طلب منها سندوتش شاورما عدة مرات، ووضعوه في غرفة صغيرة في البدروم.

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