نفسيتي اتدمرت كل دا بيحصلي ليه.. الإعلامية منى عراقي تنهار باكية على الهواى بعد فضحها أمام العلن

انهارت الإعلامية منى عراقي من البكاء بعد انتشار خبر زواحها خلال الساعات القليلة الماضي، وفضح تصريحاتها الأخيرة أمام العلن.

وانهارت منى عراقي باكية أثناء حديثها عن زواجها الذي أعلنت عنه في وقت سابق، إذ أكدت إنها لم تتزوج من الدكتور أيمن رشوان، كما انتشر خلال الساعات الماضية.

وأضافت: ولما حد كان بيسألني كنت بقوله هتجوز قريب، والسؤال اللي دمر نفسيتي بقاله يومين هو سؤال الناس عن هوية العريس، إنت مالك؟ أنا حرة أقول وقت ما أنا عايزة وحرة أقول مين، وإنت بردو أصروا يعرفوا وقولت لهم هعلن في الوقت المناسب عشان حياتي وحياته متبوظش.

وتابعت: وجه فرح وحضرت وروحت أسلم على أيمن رشوان والناس قالوا آه يبقى هو أيمن، لقيت الخبر في الجرنال وتفاجئت زيي زيه، وأنا مكنتش متخيلة الموضوع يبقى بالأهمية دي، وبراحتكم أهروا أنا متعودة مردش على الحاجات دي.

واستكملت: اللي عرفني الخبر صديقي، قالي إلحقي علشان شافوكم بترقصوا في الفرح إنتي وإيمن قالوا إنكم متجوزين، طلعت في فيديو وقُلت مش أيمن وهو صاحبي وأخويا، وهو طلع نفى، تليفوني مش بيبطل رن وبيسألوا اتجوزت مين، إنت مالك؟، خلصت القصة، يعني إيه جواز منى عراقي اللي بقالها سنة بعيدة عن الشاشة يبقى التريند الأول عربيًا.

وأعربت عن استيائها من تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: أنا ياما عملت شغل ومحدش عبرني، وياما عملت نجاحات ولا حد سأل فيا، وياما عديت أزمات صحية ونفسية ومعنوية ومحدش قالي إنتي فين، ليه خبر جوازي يقلب الدنيا.

وانهارت منى عراقي، باقية في نهاية حديثها، قائلة: أنا مش عايزة أقول هو مين، وكل اللي يهمني أقوله إنه مش أيمن رشوان، وقُلت ده من ساعتها، إيه القصة؟ مين يجي يخلصني من التريند بتاعي ده؟ ولادي تأذوا وهو حياته اتلغبطت والله أعلم بحاله، والقصة تافهة.

وكانت الاعلامية علقت على الاخبار المتداولة بشأن زواجها من الدكتور أيمن رشوان، في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع فيس بوك.

وقالت مساء الخير قولولي مبروك، ما كنتش أعرف إن القصة ممكن تتنشر كل هذا الانتشار، آه اتجوزت، اسم يشرف أي حد، لكن لأسباب كتيرة ما حبناش نعلن عنه، واتوترتنا جدا لما لقينا الخبر اتسرب بالمنظر دا.

وأضافت: أيمن أنا أعرفه من زمان جدا، بينا كيميا، لما بنتقابل ما بنبطلش ضحك ورقص، ودايما كان سند، الوحيد اللي ممكن أقوله أعمل إيه، وهو يقولي أعمل إيه، لأني بثق فيه ثقة عمياء، لما الخبر انتشر أيمن كلمني وقاللي اتصرفي خليهم يشيلوا الخبر ده، قولتله هتصرف.

منى عراقي