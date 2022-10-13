ما فعله فريد الأطرش بهند رستم جعلها تلازم الفراش لمدة شهر ونصف!!.. لن تصدقوا ما حدث!

الفنان الراحل فريد الأطرش، جسد دوره في فيلم «الخروج من الجنة»، وهو في حالة مرضية صعبه ولكنه أصر على استكمال التصوير قبل أن يخضع لرحلة علاج في الخارج.

والفنانة هند رستم، التي شاركته في بطولة الفيلم عانت خلال تصويرها الفيلم من نزلة برد حادة ولكنها أصرت على استكمال مشاهدها التي تجمعها بالأطرش حتى لا تسوء صحته، ولو كان ذلك على حساب تعبها هي وأخفت عنهم أنها تعاني من أنفلونزا وارتفاع في درجات الحرارة.

وقد ساءت حالتها وتحول الأمر إلى التهاب رئوي شديد أرغمها على البقاء في الفراش أكثر من شهر ونصف.

هند رستم، رغم مرضها إلا أنها كانت حريصة على الاطمئنان على الفنان الراحل في رحلة علاجه التي يقضيها في لندن، ولم يعرف هو بمدى مخاطرتها بنفسها من أجله، وفقًا لـ «الموعد»، في عدد قديم لها.