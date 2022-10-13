لعنة الفنانة شاكيرا تصيب بيكيه وماحدث له صدم الجميع!! أول تعليق من أبو تريكة

قدم المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أداء كارثياً في الشوط الثاني، بينما أحرز زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليتعادل برشلونة مع إنتر ميلان الإيطالي 3-3 يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبادر برشلونة بالتسجيل عن طريق نجمه عثمان ديمبلي في الدقيقة 40، غير أن إنتر رد بهدفين عن طريق نيكولو باريلا بعد خطأ فادح من جيرارد بيكيه ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب، ليحرز ليفاندوفسكي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 82.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أعاد روبن غوسينس التقدم لإنتر بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 89 بعدما ترك بيكيه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ظناً منه أنه متسلل، غير أن ليفاندوفسكي منح الأمل من جديد لبرشلونة في الصعود بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإسباني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وباتت آمال برشلونة في التأهل معقودة على أقدام منافسيه في الجولتين المقبلتين، شريطة فوز الفريق الإسباني في كلتا الجولتين على كل من بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن.

وسخر الجمهور من أداء جيرارد بيكيه الكارثي مشيرين إلى أن لعنة شاكيرا أصابته بعد انفصالهما بسبب الخيانة.

في سياق متصل/ شن الدولي المصري محمد محمد أبو تريكة محلل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هجوماً شديداً على المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز بعد تعادل فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لمثلهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووجه تريكة رسالة خاصة إلى تشافي،” اوعى تجامل صحابك على حساب نفسك، تشافي جامل بيكيه وبوسكيتس علشان كدا هيخرج من دوري الأبطال، لو جاملت صحابك على حساب نفسك انت لي هتغرق”

وجاء هجوم لاعب فريق الأهلي والمنتخب المصري السابق، بسبب البدء بالمدافع جيرارد بيكيه الذي ظهر بشكل هزيل في قيادة دفاع البلوجرانا، وكان سببا في الهدف الثاني للمهاجم باريلا لاعب إنتر ميلان في شباك تير شتيجن.

والسبب الثاني بتواجد بوسكيتس في وسط الملعب وبقاء الدولي الايفواري فرانك كيسيه على مقاعد البدلاء للدقيقة 70.

واختتم أبو تريكة هجومه على المدرب الإسباني، بسبب مجاملة تشافي لبوسكيتس وبيكيه هم قريبين للخروج، واللعب في الدوري الأوروبي.