ملكة جمال بلا منازع !! أول ظهور علني لزوجة كريم عبد العزيز.. نسخة طبق الأصل من رضوى الشربيني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة نشرتها الإعلامية بوسي شلبي للنجم كريم عبدالعزيز وزوجنه.

وشاركت بوسي شلبي مجموعة لقطات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بينها نجوم الفن الآخرين الذين حضروا حفل الزفاف، وأبرزهم: «لبلبة، يسرا، ريهام حجاج، عبير صبري، أحمد فهمي، عزيز الشافعي، أيمن سلامة».

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وعبر الجمهور عن إعجابه الشديد بجمال زوجة النجم الكبير، وأكدوا أنها بالفعل ملكة جمال، فيما أشار بعضهم للتشابه الكبير بينها وبين الإعلامية رضوى الشربيني وخاصة في العيون.

وقدم المنتج جمال العدل في موسم رمضان المنقضى ثلاثة أعمال درامية نافست في الماراثون الرمضاني، وهي «أحلام سعيدة» للنجمة يسرا، و«يوتيرن» للنجمة ريهام حجاج، وكذا «فاتن أمل حربي» للنجمة نيللي كريم.

هذا ويُعرض للنجم كريم عبدالعزيز، بداية من اليوم فيلمه «كيرة والجن» الذي يُشاركه في بطولته النجم أحمد عز، بجميع دور العرض، قبل انطلاق ماراثون عيد الأضحى، الذي يحل بعد أيام قليلة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم «كيرة والجن» قد أزاحت الستار عن الفيديو الدعائي الرسمي للفيلم المنتظر، والذي يأتي بالمزيد من الأحداث المثيرة والمشوقة في إطار أكشن.

وفي أفيش العمل ظهر أبطاله كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب وهند صبري، يأتي هذا بعدما نشر الكاتب أحمد مراد، البوستر الرسمي لفيلمه «كيرة والجن» عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»