مشهد يحبس الانفاس... فتاة جميلة تخرج من نافذة سيارة وترقص... وبعد لحظات حدثت المفاجأة المزلزلة التي افزعت الجميع.!! (شاهدوا فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة سقوط امرأة من نافذة سيارة أثناء قيامها بالرقص وذلك على طريق مزدحم جنوب روسيا.

وأظهر الفيديو المرأة جالسة خارج نافذة ميتسوبيشي باجيرو ، قبل أن تبدأ حركاتها في الرقص وسرعان ما سقطت في الشارع.

وأبان الفيديو سقوط المرأة على الطريق ولكن من الواضح أنها لم تتأذى بشكل خطير حيث شوهدت وهي تلتقط نفسها وتركض إلى السيارة، بينما توقف السائقون الآخرون لتقديم المساعدة.

وحسب ” الديلي ميل” الحادث الذي وقع في داغستان، جنوب روسيا ، أثار ردود فعل غاضبة.