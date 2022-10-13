أول ظهور علني لنجل الفنانة عبلة كامل.. الشاب خطف أنظار الجميع بوسامته والجمهور يعلق!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة عبلة كامل ظهرت فيها مع أحد الأشخاص أثناء عودتها من العمرة، قيل أنه ابنها.

وظهرت الفنانة في الصورة بالمطار وهي عائدة من السعودية بعد أدائها مناسك العمرة برفقة شاب غير معروف للجمهور، مما جعل البعض يؤكد أنه نجلها.

إلا أن بعض نشطاء السوشيال ميديا أكدوا أن الشاب ليس ابنها، وهو معجب من معجبيها أصر على التقاط الصور معها أثناء عودته من العمرة، كما كشفوا ان الصور قديمة تعود إلى فترة ما قبل انتشار فيروس كورونا واختفاء عبلة عن الأضواء تماماً.

وكانت النجمة المصرية قد تعرضت خلال الفترة الماضية لشائعات عدة رغم ابتعادها عن الأضواء والسوشيال ميديا، حيث انتشر العديد من الأخبار التي تزعم أنها تصارع السرطان في المرحلة الأخيرة، وسرعان ما انتشرت الشائعة وغزت السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية، في حين لم ترد الفنانة بأي شكل، لكن تم نفي الشائعة من جانب زوجها الأسبق الفنان أحمد كمال، والذي أكد أن ما يقال غير صحيح وأن عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة.