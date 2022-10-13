أول تعليق من الفنان هاني شاكر بعد فوز مصطفى كامل بانتخابات نقابة الموسيقيين!! ما قاله سيصدمك!!

قدم المطرب مصطفى كامل أوراق ترشحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية خلفا للفنان هاني شاكر الشهر الماضي.

وقال المطرب مصطفى كامل: "إذا أراد الله وفوزت بمنصب نقيب المهن الموسيقية، لم اتبع أسلوب هاني شاكر نهائيًا، ولو دي أمنيته أنا مش هقدر احققهاله".

وأضاف: "هاني شاكر لم يتواصل معي نهائيًا، أو الحديث معي من قريب أو بعيد حتى يبارك لي للترشح على منصب النقيب".

واليوم وبعد فوز الفنان مصطفى كامل بالانتخابات، قام الفنان هاني شاكر بتهنئة صديقه النجم مصطفى كامل، بعد فوزه بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، كما تمنى له النجاح والتوفيق في منصبه الجديد.

ونشر هاني شاكر تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: "أخي الحبيب والصديق العزيز مصطفى كامل، ألف مبروك الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين وتمنياتي لك بالنجاح والتوفيق واستمرار مسيرة الإنجازات لصالح أعضاء الجمعية العمومية".

وكان هاني شاكر قد استقال من منصب نقيب المهن الموسيقية بعد أزمة حسن شاكوش، حيث أعلن هاني استقالته خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب.