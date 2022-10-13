الست مش ملزمة تبات في بيتها.. رضوى الشربيني تثير ضجة واسعة وعفاف شعيب تلقنها درساً قاسياً في الأدب!!

أثارت الإعلامية رضوى الشربيني؛ جدلا واسعا خلال الايام الماضية بعد حديثها عن المرأة وأنها غير ملزمة إنها تبات في بيتها.

وقالت رضوى الشربيني: “طيب فيه ست بتقول، ما الست مش ملزمة تبات في بيتها”، لترد الضيفة أمال تبات فين دي تبقى ناشز".

اعتادت الإعلامية رضوى الشربيني على توجيه النصائح النساء والفتيات من خلال برنامجها هي وبس ،لتحدث حالة ضجة واسعة منذ سنوات قليلة بعد انطلاقتها مجددا على قناة سي بي سي، لتصبح نصيرة المرأة و يلقبها البعض بعدوة الرجال .

وفي تصريحات مفاجئة من الفنانة عفاف شعيب ، خلال استضافتها في برنامج "البخت"، الذي تقدمه خلود عزمي عبر قناة الشمس، هاجمت رضوى الشربيني وانتقدت نصائحها وتوصياتها للنساء واعتبرتان الكثير من كلامها يسبب الطلاق وخراب البيوت على حد قولها .

هجوم عفاف شعيب على رضوى الشربيني وقالت عفاف شعيب عن الاعلامية رضوى الشربيني:" مبحبش كلامها، بتقوم الست على الراجل وتقوم الراجل على الست، في خراب بيوت، البيت بيتخرب بسبب الكلام اللي مالوش لازمة".

وتابعت عفاف شعيب :" مش كل واحدة مرت بأزمة في حياتها هتنفذ كل دا على بقيت الناس، أنتي شفتي مشكلة يمكن ربنا خصك بيها علشان تصبري، يمكن ربنا عمل كده علشان تقربي منه مش أنك تفرقي بين الزوج والزوجة".

وأكملت عفاف شعيب :" هي جميلة وبيعجبني وشها وأناقتها، لكن كلامها مبيعجبنيش وكل واحد حر،وانصحها وأقولها أقري كتاب ربنا أقري القرآن الكريم وتعمقي فيه وأقري أحاديث الرسول وأدرسي فقهالمرأة" .وأكملت عفاف شعيب :" هي جميلة وبيعجبني وشها وأناقتها، لكن كلامها مبيعجبنيش وكل واحد حر،وأنصحها وأقولها أقري كتاب ربنا أقري القرآن الكريم وتعمقي فيه وأقري أحاديث الرسول وأدرسي فقه المرأة" .

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة