لن تصدقوا ان هذه الطفلة التي في الصورة فنانة شهيرة عملت بالتدريس وقتلتها الكهرباء وزوجها طبيب شهير... شاهدوا من تكون.! !

هذه الفنانة الراحلة اشتهرت في طفولتها لدرجة أن فيلم حمل اسمها وهو فيلم عائلة زيزي مع الراحلين فؤاد المهندس وسعاد حسني وعقيلة راتب وأحمد رمزي وعدلي كاسب.



بدأت إكرام عزو عملها السينمائي عام 1959 في دور ابن شادية في فيلم المرأة المجهولة من إخراج محمود ذو الفقار، وفي نفس العام قدمت دورًا صغيرًا في فيلم بين السماء والأرض للمخرج صلاح أبوسيف.

في عام 1960 قدمها المخرج فطين عبد الوهاب في دور مؤثر في فيلمه الفانوس السحري، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت على يد فطين أيضًا في فيلم عائلة زيزي.



تزوجت إكرام عزو من طبيب الاطفال الدكتور سمير الصاوي وأنجبت ثلاثة ابناء وهم نورهان ليسانس حقوق وأحمد كلية الحقوق قسم إنجليزي إبراهيم ثانوية عامة.



عاشت إكرام وعملت كمدرسة في الامارات ولكنها عانت من مرض بالقلب حيث شخصت حالتها بزيادة الكهرباء بالقلب وتم إجراء جراحة لها .



رغم أن الاطباء نصحوها بالراحة التامة بعد العملية إلا إنها صممت على أداء فريضة الحج بعد العملية بشهر فتوفت بعد أدائها للفريضة بشهرين وذلك في 13 يونيو عام 2001 في الامارات ودفنت في مقابر العائلة بالقاهرة