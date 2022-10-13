الموضوع ده هيعمل مشاكل!! ملك أحمد زاهر تخرج عن صمتها بعد رفض والدها عرض الزواج.. الفنانة صدمت الجميع بما كشفته!!

صدمت الفنانة ملك أحمد زاهر الجمهور بعد أن كشفت رفض والدها طلب عرض للزواج وأن هذه إحدى مشاكلها هي وشقيقتها مع والدهم.

وقالت ملك أن هذه إحدى أكبر المشاكل التي تواجهها هي وشقيقتها ليلى زاهر مع والدهم الفنان أحمد زاهر، وذلك على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم حظك اليوم.

واضافت: بابا لسه رافض جوازي انا وليلى من اي احد عشان بيحبنا قوي وواضح أن الموضوع ده هيعمل مشاكل بعد كده.

يشارك في بطولة فيلم حظك اليوم: كريم قاسم، هدى المفتي، طه دسوقي، ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي، والفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي.