زفاف طفلة ذا فويس كيدز هيا حازم يحدث ضجة واسعة ويصدم الجمهور!! صورها بفستان الفرح تحرق مواقع التواصل!!

أثارت نجمة "ذا فويس كيدز"، العراقية هيا حازم، ضجة كبيرة بظهورها على انستجرام وهي ترتدي فستان زفاف، فاعتقد البعض بأنها دخلت القفص الذهبي.

وفي الحقيقة خضعت هيا حازم لجلسة تصوير بهذا الثوب الذي جعلها تبدو وكأنها عروس ودفعت رواد مواقع التواصل لاطلاق شائعة زواجها.

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هيا حازم بدت بملامح متغيرة عن ملامح الطفولة التي اعتاد عليها جمهورها منذ دخولها البرنامج حيث أطلت بفستان زفاف أنيق كشف عن اجتيازها لمرحلة الطفولة بسرعة وهو ما أثار إندهاش معجبيها.

يذكر أن هيا حازم تستعد لإطلاق عملها الخاص في مجال الموضة والعناية بالبشرة والشعر، ولديها فريق تتعاون معه باستمرار، وهو ما سمح لها بالظهور أكثر من مرة بفستاين زفاف متنوعة.