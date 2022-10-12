أخيراً.. سر صلح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب أنكشف أمام الجميع .. المحاميان لم يترددا في كشف كافة التفاصيل

كشف محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، المحامي ياسر قنطوش عن تنازلها عن كل البلاغات التي قامت بتقديمها ضد الفنان حسام حبيب زوجها السابق.

وتحدث قنطوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON" إن البلاغين خاصين بالسيارة وبعض قضايا العنف الأسري، وبعد التحقيق معها والاستماع لأقوالها في التحقيقات قام حسام حبيب بإعادة المتعلقات وتم التنازل عن القضايا.

وتابع المحامي قائلاً: "كفى الله المؤمنين شر القتال، وبشكر حسام حبيب على حرصه والمودة كزملاء وأنه أعاد الممتلكات حيث أعاد السيارة المرسيدس يوم الأربعاء الماضي بشكل رسمي بمحضر استلام رسمي وقدمناه للنيابة".

من جانبه، أكد سعيد جميل محامي الفنان حسام حبيب أن إعادة موكله السيارة تنازل عن حقه منه لها، متابعًا: "تنازل وليس تصالح معناه أن الطرف الآخر تنازل بوكالة قانونية، لكن استخدام لفظ (رجع الحاجة) مش عارف يعني إيه رجع الحاجة؟ لم يكن هناك نزاع بينهما حول ملكية السيارة، وهو لم ينكر أنها من قامت بسداد قيمة السيارة وأصدرت أمرًا للبائع بأن تكون المبايعة باسم حسام حبيب.

وأضاف خلال مداخلة إلى البرنامج أنه ليس هناك نزاع جنائي بشأن السيارة، ولكن هناك ملف تقدم به للنائب العام بسبب تصريحاتها عبر مداخلاتها الهاتفية، ونعتت موكله بعبارات يعاقب عليها القانون، وأحيل البلاغ إلى نيابة أكتوبر ولا يزال قائمًا ومستمرًا وسوف يتنازل حين يرى ذلك".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أصدرت قبل ساعات بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله تصالحها مع الفنان حسام حبيب.

وجاء في البيان: "تعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تكن كل تقدير واحترام للأستاذ حسام حبيب، وحرصا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة، حيث قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة، وتم تسوية جميع الخلافات بينهما، وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تماما من أي التزام تجاه الفنانة".

وأضاف البيان: "لذلك، نهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الأخبار، والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة، وفي النهاية فهي تكن كل التقدير والاحترام للأستاذ حسام حبيب، والله ولي التوفيق".

وبرنامج "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساء.