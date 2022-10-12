لم يتحمّل ما رآه في بيته فطلّقها على الفور.. أنباء انفصال كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يصدم الجميع!!

ضجت السوشيال ميديا بخبر صادم يفيد بانفصال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.

وتناقلت صفحات فنية أنباء عن انفصال الطرفين بعد أن طرد رونالدو مدرب حبيبته الشخصي وذلك بعد تسريب صورهما معاً.

وتأتي هذه الأنباء لتزيد من تعكير صفو النجم البرتغالي والذي يعيش أسوأ أيامه الرياضية على الإطلاق منذ نحو 15 عاماً، حيث بات أسير الدكة في نادي مانشستر يونايتد معظم الوقت.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الطرفين، الأمر الذي يرجح أن ما نشر لا يزال شائعة غير مؤكدة.

وتعرف رونالدو على جورجينا منذ أن كان في ريال مدريد قبل سنوات، وذلك بعد انفصاله عن الروسية ايرينا شايك.

ومؤخراً احتفل النجمان بارتزاقهما بمولود جديد ليصبح لدى البرتغالي 5 أبناء.