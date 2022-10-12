وفاء عامر تفجر ضجة واسعة بكشفها عن سر من حياتها الشخصية.. كشفت ما يفعله زوجها مع صديقاتها بكل صراحة وبدون خجل!!

فجرت الممثلة المصرية وفاء عامر ضجة بكشفها اسرار من حياتها الشخصية خلال لقائها ببرنامج "البخت" على قناة "الشمس".

وكان من ضمن تلك الاسرار إن زوجها هو من يختار لها صديقاتها، مؤكدة أنها تعتمد عليه في هذا الشأن لأن "عينه حلوة" حسب وصفها.

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وأضافت، أن زوجها يملك خبرة وثقافة أكبر منها في الحياة، موضحة أنها عندما تعرفت عليه كان يملك خبرة أكثر منها في كل شيء.

وختمت حديثها بهذا الشأن قائلة "أنا مش بختار أصحابه لأني عرفته بيهم.. أجمل حاجة في الدنيا لما يبقى في صاحب أو صاحبة يحس بيك عن بعد.. أنا عندي أصحاب بيحسوا بيا عن بعد