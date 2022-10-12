وداعا للمنشطات .. عشبة متوفرة في كـل بيت تجعلك فحلاً كالحصان خلال المعاشرة الزوجية.. ندمت إني معرفتها من زمان جربها بنفسك

أهم خصائص الجرجير والقيمة الغذائية يحتوي الجرجير على فيتامينات (أ) و(ب 6) و(ب 12) بالإضافة إلى الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور،

كما أن النباتات الخضراء منخفضة جدا في السعرات الحرارية، مما يجعلها مكملا مهما للعديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن.

تاريخ الجرجير يعد الجرجير أحد أقدم أوراق السلطة المعروفة، ويعود ظهوره الأول إلى عام 400 قبل الميلاد في جزيرة كوس، ويقال إن أبقراط الشهير بـ"أبو الطب" أنشأ أول مستشفى له بجانب جدول مائي لكي يتمكن من زراعة كمية وفيرة من الجرجير، من أجل المساعدة في علاج مرضاه من اضطرابات الدم.

ومنح الرومان الجرجير اسم "الأنف الملتوي"، وكان القدماء يستخدمونه كمعطر للنفس، لكنهم كانوا يجهلون احتواءه على ذلك الكم من المعادن والفيتامينات، وكان الجنود الفرس يتمتعون بصحة أكبر عندما كانوا يتناولون الجرجير في غذائهم اليومي.

وفي وقت مبكر من عام 1636، استقر عالم الأعشاب جون جيرارد على الجرجير كعلاج لمرض الأسقربوط، كما أن المستكشف البريطاني، الكابتن جيمس كوك، تمكن من الإبحار حول العالم 3 مرات، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى استخدام بحارته للجرجير في غذائهم.

فوائد الجرجير الصحية 1. تعزيز القدرة الجنسية وصف الكثيرون الجرجير بأنه "فياغرا طبيعية"، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات (أ) و(بي 6) التي تساعد على "إنتاج الهرمونات الذكرية"، كما أنه يحتوي على مستويات عالية من فيتامين (سي) الذي يمكن أن يزيد من عدد الحيوانات المنوية وحركتها،