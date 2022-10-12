نعمة ربانية سحرية حيرت الاطباء .. معجزة زيت الزيتون على الموز لن تستغني عنه طيلة حياتك بتحقق حلمك في ليلة حتى لو عمرك فوق ال 70 سنة بترجعك شباب.!

يبحث الكثير من الافراد عن حلول فعالة لمشاكل الشعر ، يعتبر الموز وزيت الزيتون من أقوى الخلطات الطبيعية التى تساهم في تغذية الشعر ومده بالعناصر المفيدة والقضاء على المشاكل الصحية التى يعاني منها الكثير من الافراد؛ولذلك سوف نتناول خلال هذا المقال اعداد خلطة الموز وزيت الزيتون حتى نستفيد من الفوائد المذهلة التى تحتوى عليها هذه الخلطة من خلال خطوات بسيطة وسهلة يمكنك اعدادها في البيت.

زيت الزيتون على الموز هتحقق حلمك في ليلة حتى لو عمرك فوق ال 70 سنة هترجعك شباب جربيها فورا.

يعاني الكثير من الافراد من مشاكل البشرة مثل التجاعيد والحبوب وغيرها من المشاكل الصحية التى تصيب البشرة ، ويكمن الحل السحرى في خلطة زيت الزيتون والموز ؛

حيث أن هذه الوصفة تحتوى عل العديد من العناصر الغذائية الهامة للبشرة مثل فيتامين أ وكذلك فيتامين ه وأيضا يحتوي على الكثير من مضادات الاكسدة وغيرها من الفيتامينات الهامة .

نستطيع عمل هذه الوصغة من خلال عدة خطوات وهي نقوم بتحضير مقدار الموز ويكون طازج ثم نبدا في تقطيع الموز الى عدة شرائح صغيرة في الحجم ثم نقوم باضافة مقدار معلقتين من زيت الزيتون

ونقوم بهرس الموز وزيت الزيتون مع بعضهم البعض ، ثم نقسم الشعر ونوزع هذا الخليط على الشعر حتى يغطى جميع الشعر من جميع الاتجاهات ونتركه لمدة نص ساعة.