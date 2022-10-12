جنون الرغبة.. شابة فائقة الجمال تقوم بمعاشرة زوجها وشقيقه في وقت واحد..وعندما تم نشر الفيديوهات مافعلهُ الزوج كارثي يشيب له شعر الراس.!!

اصبحت الجريمة في مجتمعاتنا كعادة يومية نسمعها مثل أي شئ عادي بسبب ما يحدث من أجل النساء التي أصبحت اليوم هي فساد الاخلاق في مجتمعنا وخاصة المجتمع المصري اصبحنا اليوم علي جريمة قتل وليس جريمة عادية.

اخ يقتل شقيقه بسبب زوجته التي كان يعاشرها أخوه الأكبر بعد أن وجدت الشرطة المصرية جثت المقتول حيث اعترفت زوجة الجاني أنه كانت تقوم بجريمة من ابشع الجرام الزنا أنها كانت تمارس الرذيلة معه فقام بقتله بعد أن راي مقطع فيديو لا زوجته وأخيه يقومون بهذه الجريمة.

بعد أن قام الاخ بدفن أخيه الأكبر ب في حفرة في داخل منزله في منشية القناطر وقد كانت المعاشرة بينها وبين شقيق زوجها منذ سنه ماضيها وكان يطالب منها معاشرته وكانت ترفض وبعد ذالك استجابت له

وبعد فترة بد الزوج أن يشك في زوجته بعد أن كانت تمكث خارج البيت لفترات طويلة وبعد فترة قامت الشرطه بمداهمة المنزل وتخرج جثت اخو زوجها وبدأت التحقيق وتم زج الزوجة في السجن والحبس لمدة خمس عشر يوم علي زمة التحقيق.

وقال الزوج أنه لم يقدر علي أن يتماسك وقام بقتل أخيه من أجل شرفه الذي لم يكن انسان غريب يفعل هذا الفعل مع زوجته فقام بقتله بعد أن راي مقطع فيديو لا زوجته وأخيه يقومون بيجريمة