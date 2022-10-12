فنانه مصرية شهيرة تثير ضجة كبيرة بخطوة صادمة ومحرمة شرعا وتدخل في مواجهة مع عائلتها والازهر يتدخل ويحسم الجدل

دخلت الفنانة المصرية إلهام شاهين في صدام مباشر ومواجهة معلنة بسبب اعلان رسمي من قبل الهام بالتبرع باعضائها بعد وفاتها.

الامر الذي اعتبرته الاسرة محرم وغير جائز ، مما جعل الازهر يتدخل ويعلن رسميا انه امر ليس محرم بل هو امر جيد لأنه يساهم في انقاذ حياة الاخرين.

وكشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن رفض اسرتها لتبرعها في الأعضاء، وجاء ذلك بعد اعلانها بشكل رسمي في مقطع فيديو لها قبل عدة أيام، وعلقت قائلة: قالولي لحظة موتك هتكون صعبة جدا، هنستنى يفصصوكي والبواقي ناخدها وندفنها"

ووضحت إلهام شاهين بأن قرار تبرعها بالأعضاء السليمة ، جاء بسبب أن والدها كان يحتاج تغيير كبده لكنه فارق الحياة، وشعرت وقتها بالخوف عندما حاولت إلهام التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة والدها.

وأكدت إلهام خلال ندوة بأن تبرعها بالأعضاء سيكون من باب الصدقة الجارية عن روحها، ووضحت ذلك أن سبب عزوفها عن الإنجاب والزواج يعود بعدم الشعور بالأنانية تجاه ابنائها وخاصة أنها كانت ستتركهم لشخص يقوم بتربيتهم لتركيزها في عملها الفني.

ووأشارت الفنانة من عدم تكرار تجربة الزواج مرة أخرى بعد فشل تجربتها الأولى والثانية، مشيرة إلى أحد زوجيها كان يصاب بضيق حال عودتها إلى المنزل متأخرة.

والجدير بالذكّر أن الفنانة إلهام شاهين أكدت خلال مقطع فيديو نشرته من خلال حسابها الخاص على تطبيق "الانستجرام"، وجاء ذلك بناءً على تأيدها بالتبرع بالأعضاء بعد وفاة الإنسان، معلنة أنها ستتبرع بأعضاءها بعد وفاتها.