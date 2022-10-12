لن تصدق ماالبسو الفنان الراحل جورج الراسي بدلاً من تكفينه وماذا حدث داخل التابوت. . تفاصيل صادمة ؟!

كشفت الفنانة نادين الراسي، شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي، تصريحات صادمة بعد دفن اخوها المتوفي بمقابر أسرتها بلبنان.

وقالت نادين الراسي، في تصريحات صحفية، أن أسرتها قررت أن تُلبس جورج الراسي بدلة بدلاً من أن يتم تكفينه، موضحة أنها كانت تشعر بأن شقيقها يرغب بأن يغني وهو بالنعش.

وأشارت شقيقة جورج الراسي إلى أن التابوت الذي وضع به شقيقها لم يسعه، مشيرة إلى أن ذلك بسبب السعادة العارمة التي كان بها الراحل.

وتحدثت نادين عن هذا الأمر، خلال تصريحاتها لبرنامج عرب وود، قائلة: جورج أكتافه كانوا ضيقين على التابوت، لأن الدنيا كلها ما كانت سيعاه، وكان لابس بدلة كتير حلوة، وحياة ولادي لو بتحطوا المايكرفون في إيده تحسه بده يغني.

وأكدت نادين الراسي، أن إيمانها ضعف شيئًا ما، داعية الله أن يقويها ويمنحها القوة على تخطي ازمة وفاة شقيقها.

وكان قد أقيم قداس وجناز لراحة نفس الفنان الراحل جورج الراسي بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في المنصف