واقعة هزت الرأي العام أب يحبس ابنته ويمارس معها الفاحشة لمدة 9 سنوات وأنجب منها 5 أطفال وبعد ان كشف امرهم كانت النهاية كارثية

اعتقلت الشرطة البولندية الجمعة 12-9 رجلا اتهم بممارسة الفاحشة مع ابنته لمدة 9 سنوات كان يعاملها فيها معاملة الزوجة، وأنجب منها خلالها 5 أطفال.

وأفادت نيابة شمال البلاد أن العلاقة كانت برضاء الابنة، ويواجه الأب عقوبة بالحبس تصل إلى 5 سنوات، وأضافت النيابة أن المتهم سيظل تحت الحبس الوقائي لمدة 3 شهور على الأقل لحين الانتهاء من التحقيقات، فيما ستبقى ابنته داخل البلاد خلال هذه الفترة.

وتأتي تلك الواقعة بعد عدة أيام من قيام السلطات البولندية بإلقاء القبض على رجل بولندي احتجز ابنته واغتصبها لمدة 6 أعوام نتج عنها إنجابها لطفلين.

وكانت حالة مشابهة وقعت أحداثها في النمسا قبل عدة شهور، وأثارت غضب الرأي العام هناك، بعد أن تم الإعلان عن القبض على أب احتجز ابنته إليزابيث فريتزل أكثر من 20 عاما في قبو في مدينة مدينة أمشتيتن في إقليم النمسا السفلى قبل أن ينجب منها 7 أولاد.