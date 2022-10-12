بطلة العطار والسبع بنات.. لن تصدق ان هذه هي الممثلة التي طلّق نور الشريف زوجته بوسي بسببها !! ملكة جمال!

هي ممثلة مصرية دخلت التمثيل دون إنذار عن طريق الصدفة وعلى الرغم بأنها تتمتع بملامح الجمال المصري ببشرتها القمحية وعينين جميلتين إلا أنها لم تمتلك أي قدرات تمثيلية تؤهلها أن تكون نجمة.

إنها الفنانة نور السمري والتي كانت السبب الرئيسي وراء انفصال أجمل ثنائي قصة حب في تاريخ السينما المصرية النجمان نور الشريف وبوسي.

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فقد أشيع انها السبب وراء طلاق نور الشريف وبوسي، فكانت تعيش في الولايات المتحدة ولجأت لنور ليساعدها في دخول مجال الفن.

ويعد مسلسل "اميرة في عابدين" أول اعمالها قبل أن يتم ترشيحها لأحد الأدوار في مسلسل "العطار والسبع بنات"، ولكنها نفت تلك الشائعة وأنها لم تتسبب في انفصال هذا الثنائي.

قدمت أولى بطولاتها المطلقة في السينما من خلال بطولة فيلم "أيام الخادمة أحلام" أمام طارق لطفي وعايدة عبد العزيز وأحلام الجريتلي ووسام حمدي وأنور عبد المنعم وداليا البحيري وجميلة عزيز وإخراج ياسر مفضل.

كما شاركت في عدد قليل من الأعمال الفنية ومنها الفيلم العراقي "أحلام" مع فريال كريم وبشير المجيدي وطالب الفراتي وإخراج محمد الدرادجي، ومسلسل "لحظات حرجة" مع عمرو واكد ومحمود عبد المغني وأمير كرارة وبشرى.