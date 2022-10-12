لأول مرة تم إنكشاف الديانة الحقيقية لــ هاني شاكر التي اخفاها عن الجميع وجنسيته الأصلية ستصدمك والمفاجأة في هوية والدته.!!

هاني شاكر (21 ديسمبر 1952 -)، مغني مصري من جيل الوسط ظهر وسط عمالقة الغناء في مصر مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش

لقب بأمير الغناء العربي بيدرس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار حتى الاعدادية واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال في التليفزيون.

والده الأستاذ عبد العزيز شاكر “كان موظف في مصلحة الضرائب المصرية توفى في 1970م” والوالدة كانت موظفه في وزاره الصحة



وتوفيت في 21-3-2009 والمفارقه انه يوم عيد الام. هو الأخ الثاني لكل: الشقيق الأكبر دكتور ماجد “كان طبيب وتوفى في 17/7/1998م. والشقيق الأصغر مهندس محمد وهو ابن أخو الطيار علاء شاكر