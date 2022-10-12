أخيراً الجميلة زينة تنهي عنوستها وتحرق قلب أحمد عز بخطوبتها على أحمد فهمي!! أولى الصور بحضور الفنانين..الحقيقة كاملة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي بعد نبأ خطوبة الفنانة زينة وإنهاء عنوستها.

وتداول ناشطون في السوشيال صوراً قيل أنها من خطوبة زينة على الفنان أحمد فهمي بعد سنوات من طلاقها من أحمد عز.

من جهتها ظهرت زينة خلال الايام الماضية لتنفي شائعات ارتباطها وكذّبت الفنانة زينة وجود أي قصة في حياتها في الوقت الحالي، مؤكدة اهتمامها بأولادها وعائلتها، موضحة:" قلبي يدق علطول مع أولادي، ومفيش قصة حب في حياتي ومعنديش وقت وليس عندي حاجة أعطيها لأحد، وهبقى بظلم أي حد لأني لن أعطيه حقه أو أي اهتمام والاهتمام رايح في حتة معينة".

أما الصور المتداولة فهي من عمل فني سابق عنوانه "زواج بالإكراه".

وقالت الفنانة المصرية زينة إن «حياتها الشخصية أمر يخصها وحدها، لا تحب الحديث عنها أو الخوض فيها».

وقالت زينة إنها «لا تثير الجدل مطلقاً على (السوشيال ميديا)، ولا تحاول الحديث بأي شكل عن حياتها الخاصة، وعندما تتحدث يكون الحديث عن عملها وفنها، الذي تعتبره خير سفير عنها كفنانة»، مضيفة أن «مسار حياتها الشخصية أمر يخصها وملك لها وحدها، ولا تحب الحديث عنه أو الخوض فيه».