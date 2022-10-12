واقعة بشعة تهز اراضي مصر : اب يتجرد من معاني الأبوة يحضر صديقه للمنزل ويسلمه أبنته ذات 14 عاما ليهتك عرضها حتى نزفت.!! ( تفاصيل صادمة )

تفاصيل صادمة .. أب يسلم طفلته لصديقه ليهتك عرضها حتى نزفت في واقعة بشعة شهدتها مصر، تجرّد أب من كافة معاني الأبوة، وقدّم ابنته البالغة 14 عامًا على طبق من فضة لصديقه؛ بهدف هتك عرضها.

وألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على الموظف المرموق وصديقه، بعدما أبلغت الفتاة عنهما واتضح في التحريات الأولية، أن الرجل أحضر صديقه إلى المنزل وتركه في غرفة مع ابنته ثم أغلق الباب.

وأفادت الفتاة بأن المتهم الثاني تحرّش بها وهتك عرضها بيده، فيما أمرت النيابة العامة بعرضها على الطب الشرعي. وأكدت الفتاة، أنها أُصيبت بنزيف فأبلغت شقيقتها الكبرى بالواقعة، فيما اتهم الأب بناتهن الاثنتين بأنهن سرقتا الشقة.