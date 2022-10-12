واخيراً مفاجأة كبيرة.. تم الكشف عن الديانة الحقيقية لـ جنى مقداد ابنة مؤسس طيور الجنة خالد مقداد والتي أخفتها عن الكل وابقتها سراً.!!

جنى مقداد هي منشدة طيور الجنة وابنة خالد عبدالله جبريل مقداد مؤسس قناة طيور الجنة، حيث أن جنى مقداد تبلغ من العمر 13 عام، فهي من مواليد 2008 في دولة الأردن،

وقد ولدت جنى مقداد لأب أردني من أصول فلسطيني ومن أم أردنية، تعتنق ديانة الإسلامية، وتعد الطفلة جنى مقداد من أفضل المنشدات داخل القناة المميزة طيور الجنة.

وقد برزت جنى مقداد عبر القناة من خلال تقدم العديد من البرامج والأغاني، وقد نالت جنى مقداد إعجاب ملايين الأطفال وحتى كبار السن في العالم العربي والإسلامي من خلال أدائها المميز وقدرتها العالية أمام الكاميرات،

مما جعلها واحدة من أشهر الأطفال في الأردن والوطن العربي قاطبة، وظلت لسنوات جنى مقداد متربعة على عرش قناة طيور الجنة بأدائها الرائع.

الاسم الكامل: جنى خالد عبد الله جبريل مقداد. الجنسية: الأردنية. الديانة: الإسلام. محل الميلاد: المملكة الأردنية الهاشمية. تاريخ الميلاد:

28/4/2008 ميلادي. العمر: 13 عاماً لسنة 2021. بلد الإقامة: عمان عاصمة الأردن. المواهب: الغناء والتمثيل. المهنة: منشده. اسم والدتها: مروة حماد. البرج الفلكي: الثور.

ديانتها: الاسلام. عدد الإخوة: 5 أخوات (وليد، معتصم، جاد، إياد، سند). لونها المفضل هو: اللون الأزرق.