شبيه محمد هنيدي يفجر ضجة على مواقع التواصل.. لن تصدقوا درجة الشبه بينهما! كأنهما توأم !!

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لممثل أميركي ثانوي ظهر في فيلم Greenland، وأدى دور ضابط في الجيش.

وظهر الشبه الكبير بينه وبين الممثل المصري محمد هنيدي وأنه نسخة طبق الأصل عنه، كما عادوا بالأذهان إلى فيلم "عسكر في المعسكر" الذي ادى فيه هنيدي دور عسكري في الجيش المصري.

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يجدر بالذكر بأن الفيلم تم إنتاجه عام 2003، ويكتشف "خضر" الشخصية التي يؤديها محمد هنيدي أنه هدف للأخذ بالثأر من عائلة زميله في الأمن المركزي متولي، باعتبار أن والده الهارب من الثأر قد جاء به من الصعيد.

يهرب خضر من زميله الذي لا يجيد قتل نملة، لكن عم متولي يدفعه إلى الانتقام، مما يدفع بالأب حسنين أن يزوج ابنه من حبيبته سعدية، ويأخذ خضر إجازة من الوحدة للزواج والهروب ويتدبر مكانًا يعيش فيه آمنًا، بعيدا عن بندقية زميله المتربص له.

يتجه خضر وزوجته إلى منزل خاله حسن الذي لم يره منذ عشرين عاما، ويعمل مغنيا. تقوم الراقصة عشيقة الخال بطرده. وإغواء سعدية للعمل كراقصة.

عند المواجهة الأخيرة بين خضر ومتولي يكتشف هذا الأخير مطامع عمه في السيطرة على ميراثه، فيتراجع ويتم القبض على العم الذي أطلق النار، ويستكمل العروسان فرحتهما بعد أن عانيا من عدم التواصل العاطفي.