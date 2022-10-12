تشوه جسم ووجه شاروخان يحزن قلوب الملايين ويفجر السوشيال ميديا.. لن تصدق كيف صار وما حدث - صورة

تدوال ؤواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة بدا فيها وجه وجسم النجم الهندي شاروخان في نوع من التشوه ومليئاً بالعيوب الكبيرة في بشرته.

وبدى عليه النحافة المفرطة وكادت ملامحه ان تختفي وهو بشعر كثيف وكانه يعاني من مرض ما وذلك في صورته مع وزير الخارجية الفرنسي، الأمر الذي أثار قلق الجماهير وهلعهم.

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وعبر الكثير من الجماهير عن قلقهم الشديد حول صحة نجم بوليوود وتسائلوا عن سبب النحافة المفرطة وهل هي بسبب مرض ما او انها حمية غذائية جديدة، كما قال المتابعين بأنه شكله أصبح أكبر سناً.

وتعود هذه الصورة لتكريم شاروخان في فرنسا حيث حصل على أعلى وسام مدني في فرنسا، المعروف باسم "وسام جوقة الشرف"، وقد مُنحت له تقديراً لإسهاماته الكثيرة التي تهدف لنشر التنوع الثقافي.