هل تتذكرون الطفلة بلية بطلة فيلم العفاريت؟؟ لن تصدقوا كيف أصبحت بعدما كبرت وأصبحت شابة تضج بالجمال والانوثة !! ملكة جمال!

يعتبر فيلم العفاريت واحداً من أبرز خوالد الفن السينمائي المصري، كما أن نهايته المفتوحة جعلته يعلق في الذهن حت اليوم.

وتمكنت الطفلة "بلية" ان ترسخ في عقول المشاهدين من اطلالة واحدة في السينما المصرية عبر فيلم العفاريت" (انتاج عام 1990) مع النجمين عمرو دياب ومديحة كامل.

واسمها الحقيقي هو هديل خيرالله. ولدت في عام 1983، وبدأت التمثيل وهي صغيرة إذ شاركت في عدة أفلام الى جانب "العفاريت"، مثل "مسجل خطر"، و"ليه يا دنيا". وظهرت أيضاً في مسلسل "ليالي الحلمية".

وتركت التمثيل بعده وتفرغت للدراسة، وتخرجت من قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية.

وتحدّثت هديل سابقاً عن كواليس فيلم "العفاريت قائلةً: "للناس الي لسة مهتمة وبتسألني دايما، دول 9 معلومات عن فيلم العفاريت مش هاتعرفهم غير من "بلية":

بيت عمرو دياب الي في الفيلم دا مش بيته ولا حاجة دا سويت في شيراتون الجزيرة.

الفيلم اتصور في حوالي 6 شهور ما عدا مشهد واحد و توقف التصوير تماما لمدة 7 شهور وبعدين اتصور المشهد، و دا كان مشهد ميال ميال في الاستاد.

اول مشهد اتصور في الفيلم لبلية كان اول مشهد لبلية مع الكتعة الي كان اوله قلم علي وشيي. حفلة عمرو دياب في الفيلم كانت حفلة ليه بجد.

مشهد الشحاتة (الي بدون حوار) كانت الكاميرا مستخبية في عمارة و كنت بشحت بجد و لميت فلوس!!

المشهد بتاع "سرقت الخواجة كنتاكي" اتصور الساعة 3 صباحا و لوزة نامت في التصوير و اضطريت احفظ كلامها في ساعتها و الحوار تم كلة بيني و بين سقراط (لاحظ نومها في المشهد).

انا ما كنتش في الشوال لما سقراط شاله.

دور بلية كان لبنت عمرها 8 سنوات و كان علي وشك اختيارها بالفعل والمخرج حسام الدين مصطفي لما شافني كنت اقل من 6 سنوات و اخترني.

بمناسبة اني كنت 6 سنوات كنا بناكل في الاستراحة بين المشاهد وعمرو دياب قعد في الكرسي الي جمبي فا قلتلة "ماما لازم تقعد جنبي علشان تأكلني.

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