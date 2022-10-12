بمساعدة زميلها :طالبة متهورة تبتز مدرس و تجبره على خلع ملابسه وتصوير مقطع خادش معها .. والنهاية صادمة وغير متـوقعة.!! ( تفاصيل مثيرة )

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، الإثنين، بحبس طالبة بالمرحلة الثانوية وعشيقها، وسائق توك توك، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم عددًا من التهم «الاحتجاز تحت تهديد السلاح، وهتك العرض بالقوة والابتزاز»،

لقيام المتهمين الأول والثاني بإجبار مدرس على خلع ملابسه وتصويره عاريًا ثم ابتزازه بمشاركة المتهم الثالث.

الواقعة كما جاءت في ملف القضية المعروض أمام المستشار وائل مطر، رئيس محكمة جنح مستأنف برج العرب غرب الإسكندرية، بدأت بإخطار تلقاه اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من المجني عليه (ر)، 55 سنة،

مدرس فيزياء بمدرسة ثانوية ببرج العرب، بقيام طالبة وطالب باحتجازه داخل شقة وتصويره عاريًا تحت تهديد السلاح، ثم مساومته وطلب مبلغ ١٠٠ ألف جنيه نظير عدم نشر مقطع الفيديو.



تفاصيل الواقعة كشفها محضر التحريات المرفق بأوراق القضية والمحرر بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، حيث بدأت الواقعة باتفاق بين المتهمة الأولى (غ )، طالبة، ١٦ سنة، والمتهم الثانى ( م ) طالب، ١٦ سنة، على استدراج المجنى عليه، مدرس الفيزياء

إلى شقة الثانى بحجة إعطاء الأولى درس خصوصى، وأثناء ذلك ظهر المتهم الثانى وأشهر في وجه المجنى عليه سلاح أبيض «مطواة»، وأجبره على خلع ملابسه، ووضع يده على أماكن حساسة من جسد المتهمة الأولى،

وقام بتصويره بهاتفه المحمول، ثم قام المتهمان بمساومة المجنى عليه، وطلبا منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور والفيديو واقتسام المبلغ فيما بينهما.

وأضافت التحريات أنه أثناء الفحص تبين قيام المتهم الثانى بإعطاء مقطع الفيديو إلى صديقه ( ر.س)، 20 سنة، سائق توك توك، للاتصال بالمجنى عليه وتهديده ومساومته أيضًا على مبلغ 100 الف جنيه نظير عدم فضحه ونشر الفيديو.

وأشارت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات، ألقى القبض على المتهمين الثلاثة، والتحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وبفحصها أكدت وجود الرسائل ووجود علاقة غير شرعية بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى محكمة جنح مستأنف برج العرب للنظر في قرار تجديد حبسهم، وأصدر المستشار وائل مطر، رئيس المحكمة،

بالقرار السابق، ورفض طلبات دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمانات، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المدرس بضمان محل إقامته، وطلبت سرعة تفريغ هواتف المتهمين بمعرفة لجنة فنية مختصة.