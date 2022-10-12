طلعت ملكة جمال.. أول ظهور علني يسرق الأنظار لزوجة سعد لمجرد الأولى.. والجمهور: أجمل من الثانية بمليون مرة!!

بعد ضجة إعلان زواج الفنان المغربي سعد لمجرد من حبيبته المغربية غيثة العلاكي، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث في ماضي الفنان، وقاموا بنشر صورة لزوجته" الأولى "ثمين".

وقد انهالت على الصورة الكثير من التعليقات التي تثني على الزوجة الأولى والتي اعتبرها الجمهور أحمل من الثانية بكثير.

وكان أول ظهور لها عام 2007، عندما كان مشاركاً في برنامج المواهب "سوبر ستار"، حيث وجَّه لها تحية من الكواليس وعلى المسرح أيضاً.

ولم ينل طلاق سعد في ذلك الوقت ضجة كبيرة، باعتبار أنه لم يكن مشهورًا في ذللك الوقت، كما أنه رفض الحديث عن علاقته وحياته العاطفية السابقة بعد الشهرة، إلَّا أنها اكتفى بالإشارة إلى أن الغيرة بإمكانها هدم أي علاقة، ما دفع الكثيرين للتكهن أن سبب انفصالهما كان بسبب غيرة ثمين الشديدة على لمجرد.

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