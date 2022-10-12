حسناء ثلاثينية بخبث تستغل جمالها الجذاب وتعاشر 10 رجال بموافقة زوجها..وعندما اكتشفوا كانت هذه نهايتها المزرية.!!(تفاصيل صادمة)

ذكرت صفحات موالية للنظام على فيسبوك أن امرأة في محافظة حمص أوقعت عشرات الرجال بشراكها، بعلم زوجها، وابتزّتهم لدفع مبالغ كبيرة جدًا.



ونشرت صفحة "صاحبة الجلالة" أن امرأة حسناء من حمص، في العقد الثالث من عمرها، تعرفت على الكثير من الرجال عبر الـ "فيسبوك"، وزعمت أنها مطلقة، طردها ذووها من المنزل وتحتاج للمساعدة.

وأضافت المصادر أن المرأة اجتمعت بأغلب الرجال الذين تواصلت معهم، علمًا أن بعضهم يتجاوز الستين من عمره، وكانت عادةً تحضر شقيقتها معها لتصويرها مع الرجل الذي تجلس معه، بهدف ابتزازه فيما بعد.



ووفق المصدر، فإن المرأة كانت تطلب من الرجال صورهم وهم عراة، وتهددهم فيما بعد بإخبار ذويهم وفضحهم، وهو ما يضطرهم لدفع المبالغ التي تطلبها، فقبضت من أحدهم 45 مليون ليرة سورية،

وأجبرت آخر على دفع 50 مليون.

وأشارت المصادر إلى أن بعض ضحايا المرأة أخبروا في النهاية أحد المحامين، فتعقب المرأة وأوقعها في النهاية، ليتبين أنها متزوجة، وتعمل بالنصب والاحتيال بعلم زوجها، فيما لم يتجرأ الكثير من ضحاياها على الحديث عما تعرضوا له على يديها، اتقاءً للفضيحة.



وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد انتشارًا واسعًا لعمليات النصب والاحتيال، وخصوصًا عن طريق النساء، في ظل ما تشهده تلك المناطق من انحلال أخلاقي، بتشجيع من النظام.