تطويل الشعر للركب.. أقوى وصفه هندية لتطويل وتكثيف الشعر وانبات الفراغات في 7 ليالي لن تصدقوا النتيجة المذهله .!!

هل ترغبين بشعر طويل كثيف وصحي وجربتي في سبيل ذلك العديد من الادوية والوصفات المختلفة ولكنها لم تجدي نفعا ! أن كنتِ كذلك فهذه الوصفة ستعيد لك الامل بفترة وجيزة فوصفة اليوم هي وصفة القرنفل حيث يعد القرنفل من أكثر المواد الطبيعية القادىة على تغذية الشعر من الأعماق وتحفز بصيلات الشعر بشمل إيجابي وصحي



و التي تعمل على إنبات الشعر في المناطق الفارغة وتعالج مشاكل الصلع ، كما أنه يعتبر مطهراً طبيعياً فعاليته كبيرة جدًا في حل الكثير من مشاكل الشعر وطرد القشرة من فروة الرأس . وسنقوم بتحضير وصفة القرنفل معا للحصول على شعر صحي كثيف وطويل.



كيفية تحضير وصفة القرنفل لتطويل الشعرالمكونات المطلوبة:-

1_حبوب قرنفل جافة.2_عصير ليمون.

طريقة تحضير الخليط:-



يجب تسخين مسامير القرنفل جيدًا حتى تصبح جافة جدًا ويسهل سحقها ويمكنك تسخينها بوضعها لعدة ثواني داخل الميكروويف.

بعد ذلك قومي بطحن القرنفل جيدًا وضعي عليه عدة قطرات من زيت القرنفل وزيت اللافندر وعصير الليمون وقلبي كل المكونات حتى تصبح لزجة قليلًا.

اشطفي رأسك بالماء ثم قومي بتدليك فروة رأسك حتى أطراف الشعر بالخليط ودلكي جيدًا ثم اتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن الأفضل أن تطول المدة عن ذلك.



اشطفي شعرك بالماء وأي نوع شامبو مناسب لك ودلكي جيدًا ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

نتائج وفوائد استخدام القرنفل على الشعر

من استخدام القرنفل على الشعر تعود علينا بعدة فوائد ونتائج إيجابية ومن بين هذه النتائج ما يلي:-



يساهم القرنفل على مساعدة الرأس على تدفق الشعر بشكل صحي وسريع ويعالج تلف الشعر ويخلصه من أي تشابك ومشاكل.يمد الشعر بطبقة عازلة تحميه من أي شوائب وعوامل خارجية من عوامل الجو والبيئة المحيطة.



مما تحمي بصيلة الشعر من التلف.

تعالج مشكلة صلع الشعر ومرض الثلعبة ويساهم في إنبات الفراغات الموجودة في الرأس ويحمي من التساقط والتقصف.يزيد من نعومة الشعر ولمعانه حيث أن القرنفل غني بالكثير من المعادن والمكونات التي يحتاج إليها الشعر حتى يزيد طوله وحجمه وغني بالألياف الطبيعية.



يساعد فروة الرأس في ضخ الدم بشكل جيد ويزيد الشعر رائحة جميلة كما أنه يخلصه من مشكلة القشرة المزعجة.اكليل الجبل لتطويل الشعر للركب



الشعر زينة المرأة لذلك عزيزتي عليكي باستخدام عشبة اكليل الجبل فهي من الأعشاب الفعالة في انبات وتطويل الشعر وتكثيفه والقضاء على الشيبعليك بإحضار ملعقتين من عشبة إكليل الجبل وضعيها في زجاجة بها كوبان من الماء.



ضعي هذا الخليط 48 ساعة في الثلاجة وبعد ذلك ضعي هذا السائل على شعرك كل ليله وستجدي الفرق بعد أول اسبوع.

لجعل شعرك أكثر صحة وقوة ولمعان احضري ملعقتين من حبوب القرنفل في وعاء.

قومي بغلي هذا السائل وعند غليانه نتركه ليلة كاملة ليبرد.



ثم قومي بتصفية هذا السائل في بخاخ.وقبل تمشيط شعرك قومي ببخ شعرك من بخاخ القرنفل.

تلاحظي امتلاء فروه الرأس وقوه ولمعان للشعر.

كرري استخدام هذه الوصفه لتنشيط الدورة الدموية لفروة راسك مع تعقيمها.