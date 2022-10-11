اتضح أن الفنانة يسرا ليست الوحيدة في أسرتها، حيث أنها ابنة شقيق فنانة مصريه شهيرة وواحدة من فنانات "زمن الفن الجميل".

فعمتها هي أمينة شريف وهي فنانة ظهرت في فترة الثلاثينات، وتعتبر من النجمات المهمشات وغير المعروفات في الوسط الفني لقلة عرض أعمالهم الفنية على شاشات التليفزيون، وتميزت بهدوئها ووجهها المريح، وعملت بالمسرح والسينما، ورحلت في صمت بعد تقديمها عدة أدوار مع عمالقة نجوم الفن.

ولدت أمينة شريف في 26 يوليو 1912 وهي واحدة من الفنانات المهمشات في السينما المصرية، فلم يعد يذكرها إلا القليل، وربما يعود ذلك إلى أن معظم الأعمال التي ظهرت فيها لا تعرض كثيرا، و بدأت بالعمل في المسرح.

اشتهرت الفنانة أمينة شريف، بالأعمال المسرحية في فرقة يوسف وهبي، ثم انطلقت إلي السينما وكثيرا ما ارتبطت أعمالها بعظماء الفن المصري أمثال الفنان يوسف وهبى، والفنان جورج أبيض وأمين عطاالله.

يظل أهم أعمال الفنانة أمينة شريف السينمائية وأشهرها جميعا هو فيلم "غرام وانتقام"، والذي أدت فيه دور الفتاة منيرة التى تذهب للإقامة مع شقيقها جمال حمدي الذى أدى دوره الفنان يوسف وهبي، ولكن صديقه المستهتر وحيد عزت الذي أدى دوره الفنان أنور وجدي يستغل سذاجتها وقلة خبرتها ويعتدى عليها ثم يرفض الزواج منها.

: