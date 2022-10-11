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اعترفت إحدى الفتيات في رسالة وجهتها لخبيرة العلاقات الزوجية هبة قطب من ممارستها لأمر غريب عبر الإنترنت. وأوضحت إنها تمارس العادة السرية مع أشخاص آخرين عبر الإنترنت باستمرار لكنها بعد أن تنتهي تشعر بالضيق من نفسها وما تقوم به. وأضافت: ما رأيك فيما أفعل وماذا تسميه. وردت عليها هبة قطب بالقول: مش عارف أرد.. أسميه قلة أدب وقرف.. أنا عايزة أقول إحنا مطالبين بجهاد النفس عشان نبطل الحاجات الغلط اللي بنعملها. مضيفة: لابد عليها أن تجاهد نفسها.. أول يوم أصعب يوم وتاني يوم هيكون تاني أصعب يوم وهكذا وبعدين هتتخلص من الآفة دي. ونصحتها: إلعبي رياضة وسخري روحك للعطاء واشغلي نفسك بأي نشاط وبإذن الله رح تتخلصي من هذه العادة.

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اتضح أن الفنانة يسرا ليست الوحيدة في أسرتها، حيث أنها ابنة شقيق فنانة مصريه شهيرة وواحدة من فنانات "زمن الفن الجميل".

فعمتها هي أمينة شريف وهي فنانة ظهرت في فترة الثلاثينات، وتعتبر من النجمات المهمشات وغير المعروفات في الوسط الفني لقلة عرض أعمالهم الفنية على شاشات التليفزيون، وتميزت بهدوئها ووجهها المريح، وعملت بالمسرح والسينما، ورحلت في صمت بعد تقديمها عدة أدوار مع عمالقة نجوم الفن. 

ولدت أمينة شريف في 26 يوليو 1912 وهي واحدة من الفنانات المهمشات في السينما المصرية، فلم يعد يذكرها إلا القليل، وربما يعود ذلك إلى أن معظم الأعمال التي ظهرت فيها لا تعرض كثيرا، و بدأت بالعمل في المسرح. 

اشتهرت الفنانة أمينة شريف، بالأعمال المسرحية في فرقة يوسف وهبي، ثم انطلقت إلي السينما وكثيرا ما ارتبطت أعمالها بعظماء الفن المصري أمثال الفنان يوسف وهبى، والفنان جورج أبيض وأمين عطاالله.

يظل أهم أعمال الفنانة أمينة شريف السينمائية وأشهرها جميعا هو فيلم "غرام وانتقام"، والذي أدت فيه دور الفتاة منيرة التى تذهب للإقامة مع شقيقها جمال حمدي الذى أدى دوره الفنان يوسف وهبي، ولكن صديقه المستهتر وحيد عزت الذي أدى دوره الفنان أنور وجدي يستغل سذاجتها وقلة خبرتها ويعتدى عليها ثم يرفض الزواج منها.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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