صورة نادرة لـ شقيقة سعاد حسني ونجاة الصغيرة التي منعها الموت من منافسة شقيقاتها!!.. فلقة قمر !!

معظمنا يعرف أن الفنانة سعاد حسني تكون شقيقة النجمة نجاة الصغيرة، لكن القليل يعلم أنه كان هناك شقيقة ثالثة للثنائي الرائع وكانت تدعى صباح، وهي أيضا كانت تهوى التمثيل، وحصلت على إشادات كثيرة من عدد كبير من النقاد بأدائها وتوقعوا لها مستقبلًا مبهرًا، ولكن القدر لم يمهلها لتحقيق أمنيتها.

صباح، كانت قريبة الشبه من شقيقتها سعاد، وكانت تبلغ من العمر 20 عامًا حين لاقت مصرعها في حادث سير وهي في طريقها من القاهرة إلى الإسكندرية.

صباح، كانت متجهة إلى الإسكندرية لحضور حفل غنائي تحييه أختها نجاة الصغيرة، وحاول المسعفون أن ينقذوها إلا أنها ماتت عقب الحادث بنصف ساعة، وتعرفت الشرطة على شخصيتها بعد 24 ساعة من الحادث.