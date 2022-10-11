استخدم هذه العشبة المهملة تتواجد في كل منزل ويبحث عنها المتزوجين بغرفة النوم تصبح بقوة 200 اسد بدون أي منشطات!استخدم هذه العشبة المهملة تتواجد في كل منزل ويبحث عنها المتزوجين بغرفة النوم تصبح بقوة 200 اسد بدون أي منشطات!

القرنفل هو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة Syzygium aromaticug، وينتمي إلى عائلة النبات المسماة yrtaceae ،وهو نبات دائم الخضرة ينمو في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويبلغ متوسط ارتفاع شجرة القرنفل من 8 إلى 12 متراً.

تستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في الكثير من الأطعمة ويستخدم كبهار للقهوة العربية. بالإضافة إلى تأثيراته الطبية الكثيرة المفيدة. ومن أسمائه الشائعة في جزيرة العرب العويدي أو المسمار كما يستخدم القرنفل من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة على الأطباق.

قوية بما يكفي لقتل مسببات الأمراض بشكل عام. وفي الاختبارات المعملية التي نُشرت في عام 2009، وجد العلماء أن زيت القرنفل (بالإضافة إلى زيوت القرفة الأساسية والبهارات) ساعد أيضًا في قمع نمو الليستريا، وهي بكتيريا شائعة أخرى معروفة بأنها تسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية، مما يشير إلى أن زيت القرنفل قد يكون مفيدًا في الحماية من التسمم الغذائي.

3- القرنفل يحمي كبد الإنسان : يحتوي القرنفل على كميات عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تكون مثالية لحماية الأعضاء الحيوية من آثار الجذور الحرة، وخاصة الكبد.

حيث أن عملية الأيض على المدى الطويل، تزيد من إنتاج الجذور الحرة والدهون، مع تقليل مضادات الأكسدة في الكبد. في مثل هذه الحالات، قد تكون مستخلصات القرنفل مكونا مفيدا في مواجهة هذه التأثيرات بخصائصها الواقية من الكبد.

أظهرت بعض التجارب أن الأوجينول الموجود في القرنفل يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية. قد يحسن أيضًا وظائف الكبد العامة.

المادة في زهور القرنفل.

8- القرنفل لفم صحي وأسنان جميلة : يقلل تناول القرنفل من أمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان. وتمتلك مستخلصات برعم القرنفل القدرة على التحكم بشكل كبير في منع نمو مسببات الأمراض الفموية، المسؤولة عن أمراض الفم المختلفة

، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة المنتجات الطبيعية، يمكن استخدام القرنفل لمعالجة أوجاع الأسنان بسبب خصائصها المسكنة للألم أيضا. أوصت وكالة تنظيمية حكومية تعرف باسم “Commission E” باستخدام القرنفل في علاج التهاب الفم واللثة وكمخدر موضعي في طب الأسنان.

9- القرنفل لمعالجة الصداع : يساعد مزج القرنفل مع بعض التوابل مع بعض الملح الصخري وكوب من الحليب في معالجة آلام الرأس والصداع بفاعلية كبيرة.