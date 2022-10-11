لن تصدق من هي الفنانة الشهيرة التي أحبها الكنج محمد منير حباً جنونياً ولم يذكرها مطلقاً.. ما فعله بها صدم الجميع؟!

يعتبر محمد منير أيقونة الفن والحب، فأغانيه جسدت مشاعر أجيال في عشق الوطن والحياة والمرأة وظل محمد منير حديث الوسط الفني باعتباره أشهر عازب قضي أكثر من 59 عاما من عمره بدون زواج رسمي معلن وحتي عندما تزوج لم يستمر زواجه 50 يوما فقط، ومالا يعرفه الكثيرون أن جمع الكينج ونجلاء بدر علاقة عاطفية.

لكن لم يشفع للكينج محمد منير تكتمه الشديد لعلاقاته العاطفية منذ بداية مشواره الفني وحتى اليوم، حيث كشفت الفنانة نجلاء بدر مفاجأة ببرنامج "أنا وأنا"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامية سمر يسرى.

حيث قالت نجلاء بدر :" أنها عاشت معه قصة حب جميلة وغنى لها أغنية "لما النسيم" وذهب لمنزلها لطلب يدها وفعلاً وافقت، وتم تحديد ميعاد لعقد القران وفي الوقت المحدد اختفى منير، وأغلق هاتفه.

وذكرت أنه كان من المفترض أن يكون كتب الكتاب في 9 مارس، ولكنه في يوم 3 مارس "اختفى"، ولم يرد على هاتفه، موضحة أن منير قال لها "حاسس إني هظلمك معايا وأنا أكبر منك".