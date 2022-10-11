بعد طلاقها بأسبوع.. الفنانة سألوا سلاف فواخرجي: مين أكتر ممثل كان نفسك تتجوزيه؟ فأجابت بكل جرأة واختارت أوسم فنان مصري!!

لم تترد الفنانة سلاف فواخرجي في الكشف عن اسم فنان كانت ترغب في الزواج منه، برغم مرور أيام قليلة على طلاقها من زوجها وائل رمضان.

حدث ذلك قبل أشهر حيث كشفت الفنانة سلاف فواخراجي، عندما حلت ضيفة في وقت سابق على إحدى حلقات برنامج «كتاب الشهرة»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة الجديد، اسم الفنان الذي كانت تتمنى الزواج منه.

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فواخرجي قالت أنه كان هناك فنان تحبه قبل زواجها من وائل رمضان، وهو الفنان رشدي أباظة، وتحدثت أيضا عن زوجها، قائلة: «سنة 1991 جه إلى والدي وهدده إن لو بابا موافقش على زواجنا هيبهدل الدنيا، ووقتها كانت قصة حب جميلة».

وتابعت سلاف: «أكثر شي عجبنى فى وائل، إنه طيب وشهم وكريم ومغامر ومعجون بالموهبة، بيمثل وبيعزف وبيغني طاقة فنية جميلة».

ومؤخراً نشر وائل رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يحتفل فيه بنجاح فيلم “كازى روز” وهو العمل الذى تقوم ببطولته سلاف فواخرجى.

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