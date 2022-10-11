تشوه جسم منة شلبي أحزن قلوب الملايين وأشعل وسائل التواصل الإجتماعي .. لن تصدق كيف صار وما حدث - صورة

ضجت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تشوه وجه الفنانة الجميلة منة شلبي، حيث تناقل رواد مواقع التواصل صورة صادمة بدا فيها وجهها مشوهاً بشكل مخيف.

وضجت مواقع التواصل بصورة منة شلبي التي بدت فيها مشوهة الوجه وكأنها تعرضت لحادث أليم تسبب في إصابتها بالعديد من الجروح والخدوش بالوجه والرأس.

وبعد البحث والتدقيق، تبين أنّ الصورة من كواليس مسلسل "حارة اليهود"، الذي عرض في رمضان 2015.، وشاركت الممثلة الشابة في بطولته.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي هو مسلسل "بطلوع الروح" الذي أذيع في موسم رمضان 2022، فيما شكل فيلم "من أجل زيكو" آخر أعمالها في السينما وشاركها بطولته كريم محمود عبد العزيز.