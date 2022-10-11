العائلة الملكية تحذر الأمير هاري من خطواته القادمة.. ما سيفعله بعد وفاة جدته شيء لا يصدق؟!

اثارت تقارير بريطانية الجدل بعد كشفها ان العائلة الملكية تحاول منع الأمير هاري من خطوته القادمة بعد وفاة جدته الملكة اليزابيث.

حيث ينوي الاكير هاري نشر كتابه الجديد يتضمن مذكراته حيث من المتوقع اصداره خلال الاسابيع القادمة، في حال تضمن اساءات للأسرة الملكية خصوصاً بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وما يثير قلق الاسرة الملكية هو امكانية تضمن الكتاب معلومات واسرار ضارة حولها.

كما افادت تقارير ان دوق ساسكس يحاول التفاوض من أجل تخفيف حدة المذكرات بعد وفاة الملكة، والهدنة الواضحة مع أخيه الأكبر الأمير ويليام، كما يطلب تأخير نشر الكتاب عدة اشهر حتى يتمكن من إضافة فصول جديدة يروي فيها جنازة جدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الشهر الماضي عن عمر 96 عامًا.

وأوضح بعض المحللين انه في حال تضمن الكتاب اسرار ضارة بالاسرة الملكية، هذا يعني ان الأمير هاري يخاطر ان يفقد اي احترام متبقي، كما ان خطوة كهذه سوف تقضي على اي امل متبق مع افراد عائلته الملكية.