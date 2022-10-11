بسبب خيانة هذا الفنان لها.. تحية كاريوكا اعتدت على مغنية فرنسية بالضرب! تفاصيل القصة صادمة!!

اشتهرت الفنانة تحية كاريوكا، بكثرة زيجاتها، وكان الفنان رشدي أباظة، ضمن قائمة ازواجها رغم فارق السن بينهما.

ارتبطــت الفنانة تحية كاريوكا، بالفنان رشدي أباظة، عام 1952، وكان وقتها في بداية مشواره الفني، وذلك على الرغم من نصـــائح أصـــدقائها بعــدم إتمــام الزواج لأنها تسبقــه في الشهـــرة والنجومية.

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وتجـــاهلت تحية كاريوكا نصــائح زمـــلائها وتزوجت منه، وبدأ يظــهران معا في الكثير من المنـــاسبات والحفـــلات، لكنه لم يتغير وظلت علاقـــته النســـائية ونـــزاوته كثيرة الأمـــر الذي جعل تحـــية تلـــوم نفسها على زواجها من شاب صغير طائـــش لمعـــاناتها بسبب علاقــاته النسائية الكثيرة.

قررا الثنـــائي في أحد الأيام السفر لقضــــاء الإجـــازة إلى لبنان ولكنها لم تســـر بشكل جيد حيث قابل رشدي مغنية فرنســـية تدعى ”آني برييه” التي سبق وتنـــافس عليها هو والملك فاروق، وفــاز وقتــها رشدي أباظة واتفقـــا على أن يلتقيـــا في أحد المـــلاهي الليلة.

بالفعل تقابلا ورقصـا سويا ونسي أنه متـــزوج لكنه حدثت مفاجـــأة عندما أخبر فاعل خير تحية كاريوكا بسهـــرتهما معا لتذهب مســـرعة إلى الملهــى وتقوم بضـــرب الفتاة علقــــة ساخـــــنة وأهـــانت رشدي أباظة وانتهت السهـــــرة بطـــــلاق الثنــــائي.