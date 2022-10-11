أتتذكرون طفلة طيور الجنة ديما بشار.. جمالها الصارخ بعدما تزوجت سيدهشكم والمفاجأة في مهنتها الجديدة!!

لفتت ديما بشار طفلة قناة “طيور الجنة” أنظار جمهورها على منصات التواصل في أحدث ظهور لها بعد أن كبرت وأصبحت شابة فاتنة الجمال.

وانتشرت صورة لديمة بشار وهي تحمل طفلها بعد أن تزوجت واعتزلت الأضواء بعد أن دخلت الى الجامعة منذ سنوات وتخصصت بالبرمجة وتعمل باحدى الشركات في الأردن.

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شكّلت ديما بشار حالة استثنائية عندما كانت في قناة "​طيور الجنة​"، وقد اشارت بعض التقارير الى ان زوجها رجل اعمال أردني، بالرغم من نفيها في السابق هذا الخبر.

وديما بشار منشدة أردنية انضمت إلى مجموعة طيور الجنة في نهاية سنة 2008 وقد غنت العديد من الأناشيد التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة.

ديما هي الأخت الصغرى للمنشد محمد بشار وقد قدمت بعض البرامج على قناة طيور الجنة منها (برنامج أشكال ألوان) و(كنز) و(كامبينج) و(عالهوا سوا).