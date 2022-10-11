هذه العجوز المسنة كانت من أجمل وأشهر نجمات الزمن الجميل!!.. شاركت إسماعيل يس والعندليب بطولة أشهر أفلامهم!! لن تصدقوا من تكون؟

مشوارها الفنى كممثلة بدون رقص ولكن بعد ذلك تفرغت للرقص الايقاعي وأسست فرقة رضا مع زوجها علي رضا شقيق محمود رضا.

حصلت على دكتوراه في الرقص الإيقاعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت بعد ذلك واحدة من أشهر راقصات السينما المصرية التي كانت أحد أهم عناصر فرقة رضا.

وقدمت فرقة رضا أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.

خاضت فريدة فهمى العديد من التجارب التمثيلية في السينما، وكانت المشاركة الأولى من خلال الفيلم العربي "فتى أحلامى" أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كما حصلت على بطولة فيلم من سلسلة أفلام إسماعيل ياسين الشهيرة وهو "إسماعيل يس في البوليس الحربى" عام 1958 وحققت من خلاله شهرة كبيرة.

شاركت فريدة فهمي مع فرقة رضا ببطولة ثلاثة أفلام سنيمائية لاقت نجاحاً جماهيرياً عريضاً هى إجازة نصف السنة، غرام فى الكرنك، حرامى الورقة، كما طافت مختلف دول العالم ونجحت فى تحقيق المراكز الأولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية التى مثلت مصر خلالها.

في عام 2022 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الفنانة فريدة فهمي من خالل أحتفالية المراة المصرية واألم المثالية عام 2022 الذي أقيم بمركز المنارة للموتمرات الدولية والمعارض بمدينة نصر بحضور كبار المسوؤلين والوزراء حيث ظهرت فريدة بكامل اناقتها في عامها ال 82